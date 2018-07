Neue Reinigungstechnik für das Naturbad?

sd



Im Frühjahr ist der Reinigungsaufwand für die Becken im Naturerlebnisbad sehr aufwendig. Der Belag auf dem Folienboden muss mühsam entfernt werden, was viel Zeit und Personal kostet. Nun hat die Firma Plocher aus Meersburg ein System vorgestellt, das diesen Arbeitsaufwand erheblich reduziert. Es wird bereits in einem vergleichbaren Naturbad in Baden Württemberg eingesetzt. Die Firma Plocher wird für das Bad in Nordhalben ein Angebot abgeben. Des Weiteren soll eine Informationsfahrt nach Baden-Württemberg stattfinden.