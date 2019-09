Am Mittwoch, 18. September, startet die neue Reihe Erzählcafé im Seniorenzentrum St. Elisabeth. Den ersten Vortrag hält Horst Schmidt, der heute einen Betrieb in Karlstadt besitzt, aber in Münnerstadt aufgewachsen ist. Er trat eine Lehre bei der Firma "Remog" an, die damals erst aufgebaut wurde. Der Erzählnachmittag beginnt um 15 Uhr, bereits um 14 Uhr gibt es für die Gäste Kaffee und Kuchen. Der Besuch steht allen Interessierten offen. sek