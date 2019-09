Neue Reihe Erzählcafé beginnt

Am Mittwoch, 18. September, startet die neue Reihe Erzählcafé im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt. Den ersten Vortrag hält Horst Schmidt, der heute einen Betrieb in Karlstadt besitzt, aber in Münnerstadt aufgewachsen ist. Er war mit seinen Eltern durch die Kriegswirren aus Liegnitz in Niederschlesien nach Franken gekommen. In seiner neuen Heimat besuchte er die damalige Volksschule und trat dann eine Lehre bei der Firma "Remog" an, die damals erst aufgebaut wurde. Kürzlich veröffentlichte er einen Leserbrief über die Anfangszeiten des seinerzeit entstehenden Werkes. Schmidt nimmt Stellung zum Thema: Mein Werdegang bei der Firma "Remog" - Ausbilder beim Roten Kreuz. Jahrelang hat sich der Referent dort ehrenamtlich engagiert. Der Erzählnachmittag beginnt um 15 Uhr, bereits um 14 Uhr gibt es für die Gäste Kaffee und Kuchen. Der Besuch steht allen Interessierten offen. sek