Neue Reifen für ein Caritas-Fahrzeug

Die Firma Michelin hat laut einer Pressemitteilung erneut Winterreifen für ein Caritas-Fahrzeug gespendet.

Seit zehn Jahren unterstützt das Reifenwerk in Hallstadt die Caritas mit Sachspenden in Form von Sommer- und Winterreifen mindestens einmal pro Jahr, was über die Jahre hinweg einem Geldwert von über 8000 Euro entspricht.

"Unser Werk ist seit 48 Jahren fest in der Region verwurzelt, deshalb engagieren wir uns gerne für die Menschen vor Ort", betonte Direktor Jens Schlemmer bei der Übergabe. Tobias Späth vom Caritasverband für den Landkreis Bamberg freute sich: "Für die Reifenspende und -montage sind wir enorm dankbar, schließlich möchten wir, dass unsere Mitarbeiter sicher unterwegs sind." Die aktuelle Reifenspende kommt dem Transporter des "Josefslädchens" zugute, mit dem Lebensmittelspenden bei Firmen in der Region abgeholt werden. red