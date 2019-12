Neue Regelungen zu Ölheizungen

Die Bundesregierung plant in Sachen Klimaschutz neue Regelungen für das Betreiben von Ölheizungen. Die Firma Baumann lädt alle zu einer Infoveranstaltung über die neuen Regelungen zu Ölheizungen und zum Thema E-Fuels am Donnerstag, 12. Dezember, ein. Beginn ist um 18.30 Uhr im "Münchner Hofbräu". Zu Gast sind Experten aus Berlin, die sämtliche Fragen dazu beantworten. Um Anmeldung per Fax 09561/ 884560 oder Mail an: info@heizoel-baumann.de bis zum 10. Dezember wird gebeten. red