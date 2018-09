Neue Probezeiten des Gesangvereins Stettfeld

Für den Kinderchor des Gesangvereins Stettfeld ändern sich die Probenzeiten und die Zusammensetzung. Ab dem heutigen Donnerstag probt der "Spatzenchor" jeweils donnerstags von 15.15 bis 15.45 Uhr. Hierzu sind die Kindergartenkinder im Alter von vier bis sechs Jahren eingeladen. Der Kinderchor "Simsalasing" (erste bis vierte Klasse) probt dann anschließend von 16 bis 16.45 Uhr. Die Leitung bei beiden Chören übernimmt Marianne Markert. Weitere Informationen gibt es am heutigen Donnerstag oder bei Maria Egglseder, Telefonnummer 7499. Der "Chor InTakt" probt weiterhin am Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr. Der Chor "Teens inTakt" probt weiterhin am Freitag von 17.45 bis 18.45 Uhr. Interessierte Sänger sind jederzeit willkommen. red