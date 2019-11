Neue Prädikantin wird vorgestellt

In der Martin-Luther-Kirche in Pressig wird am morgigen Sonntag, 24. November, Isabella Fischer durch Dekanin Dorothea Richter mit dem Dienst einer Prädikantin beauftragt. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. In diesem Gottesdienst wird auch der Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahres gedacht. Außerdem feiert Prädikantin Fischer mit der Gemeinde das Abendmahl. red