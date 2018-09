Die Deutsche Post hat am Dienstag im Rewe -Markt, Am Sportzentrum 2a, eine neue Postfiliale eröffnet. Dort können Postkunden Briefe, Päckchen und Pakete aufgeben, Sendungen abholen oder Briefmarken und DHL-Paketmarken kaufen. Geöffnet ist die Filiale Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr. red