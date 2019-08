Wartmannsroth vor 16 Stunden

SErvice

Neue Postfiliale öffnet

Die Deutsche Post eröffnet am Montag, 2. September, eine neue Postfiliale in Wartmannsroth, im Kirchpfad 4, bei "Jochen Reith". Sie ersetzt den bisherigen Standort in der Hauptstraße 15. In der Postfi...