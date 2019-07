Am morgigen Mittwoch eröffnet die Deutsche Post im Handyshop "Handymanni" in der Bahnhofstraße in Ebelsbach eine neue Postfiliale. Darauf macht die Post aufmerksam. In der Filiale kann alles, was mit der Post zu tun hat, erledigt werden. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr sowie Mittwoch und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Die neue Postfiliale ersetzt den bisherigen Standort "Zum Nußacker 2", der am 9. Juli letztmals geöffnet hat. red