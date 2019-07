Neue Plattform für die Kultur

In diesen Tagen wurde in Eltmann mit der "Galerie an der Stadtmauer" ein kultureller Akzent gesetzt und eine neue Seite im Stadtbuch aufgeschlagen. Die neue Galerie will eine Plattform für Kunst bieten, Begegnungsort für Kunstschaffende und Forum für Veranstaltungen wie Dichterlesungen oder Konzerte werden.

In den Räumen des ehemaligen Radio- und Fernsehgeschäftes Mücke in der Georg-Schäferstraße haben Regine und Gerold Jakob ihre Idee, eine Galerie zu eröffnen, verwirklicht. Dabei sind sie an die Reste der alten Stadtmauer gestoßen. Was lag da näher, als mit dem Namen "Galerie an der Stadtmauer" auf sich aufmerksam zu machen?

Zum Auftakt sind dort Gemälde und Kunstwerke der Künstlerin Regine Jakob aus Reundorf im Steigerwald zu sehen, die sich seit 1979 mit der Malerei beschäftigt - zunächst mit Ölbildern und Kreidezeichnen und später mit Aquarellen. In jüngster Zeit liegt ihr Schwerpunkt auf der digitalen Veränderung eigener Werke und dem Entwerfen und Herstellen von Miniaturbüchern. Meditativen Texten sind Fotos zugeordnet.

Regine Jakob, Mutter von sechs Kindern, die nun erwachsen sind, ist seit Jahrzehnten freiberuflich und schöpferisch tätig. Bisher waren zahlreiche Gemeinschafts- und Einzelausstellungen in Deutschland wesentlicher Bestandteil ihres Schaffens, und nun will sie mit ihrem Mann noch einmal ein neues Kapitel ihres Künstlerlebens aufschlagen und für ihre Werke sowie für die Werke anderer Künstler ein Podium bieten.

Geschäftsführer Gerold Jakob lässt auch wissen, was die Familie bewogen hat, ausgerechnet in Eltmann eine Galerie zu eröffnen. "Tochter und Schwiegersohn haben dieses Haus in Eltmann gekauft, und damit bestand für uns die Möglichkeit, eine Galerie im Erdgeschoss zu verwirklichen. Dies war schon lange unser Traum. Dabei wollen wir auch anderen Künstlern Gelegenheit geben, ihre Werke auszustellen, und wir wollen sie in den Blickwinkel der Öffentlichkeit bringen und jedes Jahr ein Projekt in den Mittelpunkt stellen. Da wir dies auch ehrenamtlich betreiben, wollen wir alle Gewinne vollständig in gemeinnützige Projekte einfließen lassen." In diesem Jahr soll die "Tafel" (der Sozialladen) in Eltmann profitieren, wie dazu mitgeteilt wurde.

Schon jetzt zeigt die "Galerie an der Stadtmauer" eine große Auswahl an Werken von Regine Jakob. In einer Vitrine stößt man auf zahlreiche kleine Bücher mit sinnvollen Texten und Weisheiten des Lebens. Das künstlerische Schaffen steht aber in der "Galerie an der Stadtmauer" im Mittelpunkt mit den Werken der 65-jährigen Regine Jakob. Da sieht man Aquarelle wie den "Untergang der Titanic" oder den "Brennenden Dornbusch". Bei den Ölgemälden trifft man auf die "Dame mit Perlenkette" und den "Sonnenuntergang am Meer" und bei den Zeichnungen bleibt der Blick am "Mädchen" oder dem "Kleinkind" hängen. Neuere Werke sind Grafiken wie die "Vorfreude", "Der Eisbär in der Wüste" oder "Der Engel mit Flammenschwert".

Die Galerie öffnet vorerst jeden Donnerstag, Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr. Einmal im Monat möchte sie ein Lesetreffen veranstalten. Und es soll Begegnungen geben. Der Kontakt (E-Mail) lautet: info@ galerieanderstadtmauer.de. gg