"Neue Philharmonie" ist ein wertvoller Klangkörper

Zum Bericht "Dissonanzen um Kulturförderung" vom 17. April:



Als Kulturinteressierter war ich schon recht enttäuscht über Aussagen in dem Artikel. Schon die Feststellung der Kulturbeauftragten der Stadt Forchheim, Katja Browarzik, der Verein betreibe keine dauerhafte, nachhaltige Jugend- und Nachwuchsarbeit, straft sie Lügen, wenn man das Orchesterbild dazu betrachtet. Sind doch darauf etwa die Hälfte aller Musizierenden offensichtlich junge Gesichter.

Auch ihre Feststellung, der Vereinssitz der "Neuen Philharmonie Forchheim" wäre nicht in Forchheim selbst, sondern in Kirchehrenbach und deshalb nicht förderungswürdig, ist lächerlich. Das kann doch kein Argument sein, eine Förderung dieses wertvollen Klangkörpers, der ja den Namen "Forchheim" trägt, abzulehnen. Wäre es nicht die Aufgabe und Pflicht einer Kulturbeauftragten, eine gedeihliche, kulturerhaltende Lösung zu finden, als sich fadenscheinig dieser nicht einfachen Angelegenheit durch Untätigkeit zu entziehen?

Altlandrat Otto Ammon hat einmal folgendes Wort geprägt: "A hockada Kroua bringt nix!" Es müsste doch möglich und zweckmäßig sein, hinsichtlich einer Förderung eine Kooperation zwischen der Stadt Forchheim und dem Landkreis zu schaffen, um die finanzielle Belastung auf die Schultern zweier Institutionen zu legen. Eine ergänzende Namensgebung wie beispielsweise "Neue Philharmonie Forchheim, Stadt und Land" (wobei man vielleicht "neue" weglassen könnte) würde dann der Stadt und dem Landkreis gerecht werden.

Ist es nicht auch ein Schlag ins Kontor des verdienstvollen Musikpädagogen Peter Kammler, der über seinen Ruhestand hinaus in idealistischer Weise sich um die Leitung einer der anspruchsvollsten kulturellen Einrichtungen bemüht?

Der Kommentar von Andreas Oswald ist nur zu begrüßen, mit der Einschränkung, dass zwar richtigerweise seiner Meinung nach grundsätzlich Qualität vor Quantität steht, aber nur ein einziges Konzert pro Jahr nicht ausreichen würde, um die Existenz dieses Orchesters zu rechtfertigen. Also ein Konzert in Forchheim und eines im Landkreis, das wäre das Notwendigste. Aber eine entsprechende Förderung durch Stadt und Landkreis, gemeinsam getragen, könnte dieses Problem lösen und der Vereinsvorsitz bliebe, in Gottes Namen, in Kirchehrenbach.

Ein wenig wehmütig erinnere ich mich an die fachkundige und erfolgreiche Kulturarbeit eines Dieter George, der sich mit Herz und Verstand um die Gründung dieses Orchesters verdient gemacht hat. Alle Verantwortlichen unserer Stadt mögen bemüht sein, die "Philharmonie" nicht untergehen zu lassen.

Eberhard Heiser

Forchheim