Neue Pfarrer für St. Petri

Am Sonntag, 29. September, um 14 Uhr wird das Pfarrerehepaar Katharina und Ulrich Winkler in ihre neue Aufgabe auf der zweiten Pfarrstelle der Petrikirche eingeführt. Dekan Thomas Kretschmar freut sich sowohl als Dekan und als Petripfarrer über die Besetzung der Stelle. Als Dekan ist er dankbar, die Pfarramtsführung der Petrikirchengemeinde abgeben zu können. Weil in den nächsten Monaten einige Pfarrstellen vakant sind oder werden, bleibt so mehr Zeit für die Organisation der Vertretungsaufgaben. Und als Petripfarrer freut er sich auf die neue Zusammenarbeit im Team. Pfarrer Winkler wird sich vor allem um die Gemeindearbeit und die Seelsorge kümmern, während seine Frau den Schulunterricht abdecken wird. Im Anschluss an den festlichen Gottesdienst lädt der Kirchenvorstand zu Kaffee und Kuchen im Eingangsbereich der Petrikirche ein. red