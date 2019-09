Eine kurzfristige Änderung der Öffnungszeiten aufgrund von Personalengpässen wird es von Montag, 16., bis Freitag, 27. September, in der städtischen Steuerabteilung geben, teilt die Stadtverwaltung Coburg mit. Nachfolgend sind die geltenden Öffnungszeiten in diesem Zeitraum aufgelistet, in dem die Mitarbeiter auch telefonisch erreichbar sind: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag vormittags von 8.30 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag außerdem nachmittags von 8.30 bis 15.30 Uhr. red