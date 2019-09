Neue Musikreihe im Zeiler Kino

Das Zeiler Kino ("Capitol-Theater) startet eine neue Musik-Reihe. "Cinema Concert 1" findet erstmals am Freitag, 27. September, statt und wird jeweils am letzten Freitag im Oktober (25.) sowie November (29.) fortgeführt. Klaus Neubert und Kinobesitzer Bruno Schneyer wollen verschiedene musikalische Themen als Schwerpunkte wählen und Originelles und Überraschendes bieten, wie das Kino mitteilte. Los geht's mit Singer/ Songwritern im weitesten Sinne. Als Headliner konnte Marco Pfennig und das "108 Fahrenheit"-Trio (im Bild) aus Dresden gewonnen werden, bei dem der gebürtige Sander Marco Pfennig seit Jahren mitwirkt. Weitere Interpreten am 27. September sind: Elke Neugebauer (Gesang) und Klaus Neubert (Gitarre) spielen Stücke aus Jazz, Blues, Pop und Gospel. Utz Dorband stellt Eigenkompositionen auf Gitarre, Banjo und Dobro vor. Pete Smith präsentiert Lieder aus Schottland und Irland. Michael Fahrmeier und "Simply Acoustic" sind ebenfalls dabei. Foto: pr