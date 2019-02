Neue Möbel verbessern den Datenschutz

Der Schutz der Daten der Bürger war der Hauptauslöser für eine aufwendige Neumöblierung der Zulassungsstelle im Landratsamt Bamberg. Die Landkreisverwaltung trage damit zum einen den erhöhten Anforderungen an den Datenschutz Rechnung, heißt es in der Pressmitteilung. Zum anderen habe es auch von einigen Bürgern Hinweise gegeben, dass ein Sicht- und Schallschutz zur Geheimhaltung ihrer Daten notwendig sei.

Diesem Anliegen hat die Kreisverwaltungsbehörde nun Rechnung getragen. Neue Möbel sorgen seit Beginn dieser Woche dafür, dass die Schalter nicht mehr einsehbar sind. Sie sind auch so konzipiert, dass der Schall gedämmt wird. Mit 28 Plätzen weist der Wartebereich eine unveränderte Kapazität an Sitzmöglichkeiten auf. Am Schalter können nun bei Bedarf auch zwei Personen Platz nehmen. Bisher gab es dort lediglich einen Bürostuhl. red