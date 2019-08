Neue Mobilitätslösung von Schaeffler überzeugt die Experten

Der sogenannte Schaeffler-Mover ist mit dem deutschen Mobilitätspreis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und der Initiative "Deutschland - Land der Ideen" ausgezeichnet worden. Das Fahrzeugkonzept für urbane Räume leiste einen positiven Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland und hinterfrage aktuelle Fahrzeugstrukturen fundamental, so das Urteil der Jury.

"Das Ziel des Schaeffler-Movers ist es, die universellste und preiswerteste Plattform für möglichst viele unterschiedliche Aufgaben zur Personen- und Warenbeförderung bereitzustellen," sagt Manfred Kraus, Leiter Mover-Entwicklung bei Schaeffler Paravan Technologie.

Der Schaeffler-Mover überzeugte im Wettbewerb nach Angaben des Unternehmens mit seiner Drive-by-wire-Funktion, die neben der Fahr- und Bremsbetätigung auch die Spurführung des Fahrzeugs rein über elektronische Stellsignale ermöglicht. Die Steuerung von Lenkung, Bremse und Gas erfolgt also über Kabel durch elektronische Impulse. Das Lenkrad und die mechanische Verbindung der Lenksäule können damit vollständig entfallen - ein Vorteil insbesondere für autonom agierende Fahrzeuge. Space Drive hat sich Schaeffler zufolge bereits in Fahrzeugen für Menschen mit Handicap bewährt und verfügt über eine Tüv- und Straßenzulassung.

Für eine hohe Manövrierbarkeit des Schaeffler-Movers sorgen die vier Antriebsmodule: In den "Schaeffer Intelligent Corner Modules" sind alle Antriebs- und Fahrwerkskomponenten platzsparend in einer Baueinheit untergebracht - Radnabenmotor, Radaufhängung inklusive Federung und die elektromechanische Lenkung. Dank des elektrischen Antriebs agiert der Mover lokal emissionsfrei. Die "Schaeffler Intelligent Corner Modules" ermöglichen zudem einen Radeinschlag von bis zu 90 Grad. So lässt sich das Fahrzeug in engen Straßen manövrieren und sogar seitlich einparken, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Auch ein Wenden auf der Stelle ist möglich.

Der Mobilitätspreis

Rund 270 Unternehmen, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Vereine haben sich um die Auszeichnung beworben, die in diesem Jahr bereits zum vierten Mal vergeben wurde. Eine Expertenjury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik wählte die zehn besten Projekte aus. Die Preisverleihung findet im November statt.