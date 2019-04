Neue Mitglieder und treue Mitglieder

In der sehr gut besuchten Hauptversammlung im Schützenhaus hatte Vorsitzender Gerhard Neugebauer eine gute Nachricht parat: "Unser Mitgliederstand ist gegen den Trend vieler Vereine gestiegen. Hier war hauptsächlich der Tag der offenen Tür maßgeblich, der ein voller Erfolg war."

Im vergangenen Jahr wurden von den Mitgliedern 540 Arbeitsstunden geleistet, die zum Erhalt der Anlage dienten. Erledigt werden mussten Mäharbeiten, Heckenpflege, Elektro- und Standwartung beziehungsweise Reinigung und sonstige Arbeiten. Außerdem wurde eine neue Duell-Anlage unter Federführung von Ronald Meisel eingebaut.

Fürs laufende Jahr stehen folgende Arbeiten an: Dämmung der Bogenhütte, Rest vom Schall- und Wetterschutz im KK-Stand, zurückschneiden der Büsche und Bäume. Dafür werden rund zehn Helfer benötigt, die sich bei stellvertretendem Vorsitzenden Manfred Götz melden sollen. "Außerdem müssen wir eine neue Grenzsteinfestlegung durchführen sowie das Grundstück einzäunen", so der Vorsitzende.

Um den Schießbetrieb aufrechtzuerhalten, braucht der Verein dringend mehr Schützenmeister und Standaufsichten. Daher ging der Appell an alle Mitglieder, die die Sachkundeprüfung machen, gleich den Standaufsichtslehrgang mit zu absolvieren, um dann auch mal die Aufsicht zu übernehmen.

Noch ein Hinweis des Vorsitzenden: Wer nicht an den Vereinsmeisterschaften teilnimmt, kann nicht für Gau- und Bezirksmeisterschaften gemeldet werden. Wichtig sei auch, dass die Trainingsergebnisse ins Schießbuch eingetragen werden, denn der BSSB verlangt bei Antrag für eine Waffe ein regelmäßiges Schießen. Hierfür zählen auch Vereins- Gau- und Bezirksmeisterschaften sowie Rundenwettkämpfe.

Im sportlichen Bereich sind die Ziegelhüttener bei den Rundenwettkämpfen mit zwei Lupi- und einer Spopi-Mannschaft vertreten. Bei den Gaumeisterschaften belegten sie zwei Mal den ersten, ein Mal den zweiten und zwei Mal den dritten Platz.

Bei den Bogenschützen erreichte Sonja Motschmann bei den Gaumeisterschaften in der Halle einen hervorragenden 2. Platz in der Damenklasse Recurve. Dieter Motschmann wurde bei den Herren Zweiter beim Blankbogen, und Justus Hain erreichte in der Jugendklasse den 4. Platz mit dem Recurvebogen.

Peter Bail hat den Vereinsübungsleiter im Bogenschießen erfolgreich abgelegt und kann dadurch weitere Aufnahmen übernehmen.

Kassierin Irina Richter gab einen ausführlichen Finanzbericht und betonte, dass der Verein schuldenfrei ist. Die Revisoren Gertraud Grampp und Werner Habel bestätigten eine einwandfreie Buchführung red