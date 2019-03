Neue Mitglieder in der Kirchenverwaltung von St. Josef

Am vergangenen Sonntag wurden in der Pfarrgemeinde St. Josef in Buckenhofen die neuen Mitglieder der Kirchenverwaltung in ihr Amt eingeführt. In seiner Ansprache bedankte sich Pfarrer Mariadas Kalluri bei den ausscheidenden Mitgliedern Birgit Herbst, Alfred Glaser, Günter Arend und Klaus Schütz für ihr langjähriges und ehrenamtliches Engagement. Dabei hob er besonders hervor, dass die Kirchenverwaltung ein wichtiges Gremium in den Kirchen sei, das sich umfassend um alle finanziellen, verwaltungstechnischen, personellen und baulichen Maßnahmen in der Pfarrei kümmere.

In die neue Kirchenverwaltung von St. Josef Buckenhofen wurden gewählt: Anton Lochner, Bernd Herbst, Franz Josef Klaus, Konrad Kalb, Heiner Kredel und Robert Luff, der in der konstituierenden Sitzung der neuen Kirchenverwaltung zum Kirchenpfleger gewählt wurde. Zur Rechnungsführerin wurde Gabriele Warmuth gewählt.

Die Amtszeit der Kirchenverwaltung beträgt 6 Jahre. red