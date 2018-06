Neue Mitglieder in der Don-Bosco-Schola

red



"Wer singt, betet doppelt" - unter diesem Motto wurden die zahlreichen Besucher des Familiengottesdienstes in der Stadtpfarrkirche zum kräftigen Mitsingen eingeladen.Passend zum Thema konnten Pfarrer Roland Neher und Kirchenmusikerin Jitka Maisel vier neue Mitglieder in die Don-Bosco-Schola aufnehmen. Außerdem gratulierten sie Theresa Eller zum zehnjährigen Mitsingen in deren Kinder- und Jugendchor der beiden katholischen Pfarreien in Lichtenfels herzlich.