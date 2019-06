Neue Mitarbeiterunterkunft für Gewächshaus-Beschäftigte

Bauangelegenheiten dominierten die Junisitzung des Marktgemeinderates Wonsees. Die Räte allerdings erteilten für alle Vorhaben ihr Einvernehmen. Die Firma Scherzer + Boss GbR möchte noch eine Unterkunft für die Mitarbeiter des Gewächshauses errichten. Die Unterkunft entspricht den Planungen, die das Unternehmen bereits bei der Ansiedelung vorgestellt hat. Aus diesem Grund genehmigten die Marktgemeinderäte das Vorhaben ohne Diskussion. Bislang steht schon eine solche Unterkunft. Jetzt soll der nächste Schritt in der Entwicklung des Unternehmens gegangen werden.

Auf der Tagesordnung standen außerdem drei Voranfragen. Tatjana und Jonas Grasser möchten in Schirradorf die Garage umbauen und das Wohnhaus erweitern. Friedlinde Münch hat vor, eine landwirtschaftliche Maschinenhalle im Außenbereich auf dem Flurstück Nr. 1942 in Sanspareil zu errichten. Außerdem stellte sie die Voranfrage für einen Anbau an die bestehende Maschinenhalle. Für alle Voranfragen gaben die Räte grünes Licht.

Rallye darf wieder durchstarten

Außerdem genehmigten die Wonseeser Räte wieder die 40. ADAC-"Rallye Fränkische Schweiz". Durchgeführt wird die Veranstaltung durch den MSC Fränkische Schweiz am 12. Oktober. Bürgermeister Andreas Pöhner betonte, dass die Veranstalter sich mit den Jagdgenossen in Verbindung setzen sollen. Denn nach der Veranstaltung müssen Wege, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind, selbstverständlich wiederhergestellt werden. In den letzten Jahren hat das immer reibungslos funktioniert. Aus diesem Grund sahen die Wonseeser Räte auch keine Probleme bei der Genehmigung der Traditionsveranstaltung.