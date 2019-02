Wie bereits in unserem Bericht von der Marktleugaster Marktgemeinderatssitzung vom Montag gemeldet, ist Katharina Prell zum 1. April neue Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt Marktleugast. Sie übernimmt nach ihrer Einarbeitung die Aufgaben von Carolin Korzendorfer. Korzendorfer selbst wird am Jahresende als Nachfolgerin von Hans Hofmann, der zum 31. Dezember in den verdienten Ruhestand geht, neue Leiterin des Standesamtes. kpw