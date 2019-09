Neue Mitarbeiterin betreut Unzelfunzel

Seit mittlerweile 32 Jahren startet regelmäßig das Kinderprogramm "Unzelfunzel" der Stadtbibliothek Hammelburg. Ab September betreut dieses die neue Mitarbeiterin Nina Moosdorf. Ehrenamtliche Vorlese-Paten bestaunen mit den Kindern Bilderbücher und lesen Geschichten vor. Im Anschluss spielen oder basteln sie gemeinsam.

Jedes Kind, das mitmacht, erhält einen Stempelausweis für das Kinderprogramm. Ist dieser voll, so wartet eine Überraschung. Es benötigt keine vorherige Anmeldung, die Kinder können einfach vorbeikommen und Spaß haben.

Das Kinderprogramm findet jeden 2. Donnerstag von 15 bis 16 Uhr statt. Die Termine liegen in der Stadtbibliothek aus. Der nächste Termin ist am heutigen Donnerstag.

Der Schwerpunkt der Stadtbibliothek liegt in der Leseförderung. In diesem Sinne wird Kindern ab vier Jahren der Spaß an der Beschäftigung mit Bilderbüchern vermittelt. Durch aktives Zuhören beteiligen sich die Kinder an Gesprächen über den Inhalt der Geschichten. So entwickeln sie ein Interesse für Bücher und Buchkultur und entdecken die Freude am Geschichten erzählen.

Heute geht es los

Carolin Warmuth liest am Donnerstag, 26. September, das Bilderbuch "Zum Mitnehmen" von Lorenz Pauli vor, eine Geschichte, die gut zur gerade laufenden Ausstellung "Streuobstwiese" vom Bund Naturschutz in der Bibliothek passt.

Der nette Herr Schnippel stellt in dieser Geschichte einen Apfelkorb auf eine Bank und schreibt einen Zettel dazu: Zum Mitnehmen. Eigentlich meint er damit seine Äpfel, aber es kommt zu einigen, sehr lustigen, Missverständnissen.

Die Mitarbeiterinnen bieten auch Vorlesestunden für Kindergartengruppen und Grundschulklassen an, teilt die Stadtbibliothek mit. sek