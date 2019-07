Das katholische Pfarramt weist darauf hin, dass die Sonntagvorabendmesse am heutigen Samstag bereits um 17 Uhr beginnt, der vorausgehende Rosenkranz um 16.30 Uhr. Am Sonntag, 4. August, werden um 8.30 Uhr im Gottesdienst Mia Löffler, Lena Eisele, Tobias Gürke, Felix Zethner und Lukas Schmuck als neue Ministranten feierlich aufgenommen und in ihr Amt eingeführt. Dazu sind auch die Familien und Angehörigen der Kinder willkommen. red