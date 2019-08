Neue Ministranten in der Pfarrei Prächting

Kürzlich nahm Pfarrer Zettelmaier vier Ministranten in die Pfarrei Prächting auf. Zu Beginn wurde den vier "Neuen", Felix, Antonia, Lisa und Eva, in einem Interview die Frage gestellt: "Ministrant werde ich, weil ...?" Die Antwort fiel bei allen ähnlich aus - sie freuen sich auf gute Gemeinschaft und Begegnungen mit den anderen "Minis" aus der Gruppe. "Vergelt's Gott!", sagt die Prächtinger Pfarrei den vier ausscheidenden Ministranten Fabian, Ina, Sina und Tabea für ihren wertvollen Dienst am Altar. Der Pfarrer überreichte ihnen eine Urkunde des Erzbistums Bamberg und ein Geschenk der Pfarrei. Foto: privat