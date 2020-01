Neue Messanlage für die Geschwindigkeit?

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pfarrweisach findet am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr im Pfarrweisacher Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stehen die Auftragsvergabe für eine neue Geschwindigkeitsmessanlage und die Vergabe von Ingenieurleistungen für ein hydrogeologisches Basisgutachten und wasserrechtliche Antragsunterlagen für die Quelle in Junkersdorf. Des Weiteren befassen sich die Räte mit der Jugendförderung in der Gemeinde Pfarrweisach; hier geht es um eine Zuschussgewährung an Vereine und kirchliche Träger für die geleistete Jugendarbeit im Jahr 2019. red