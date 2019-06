Neue Masche am Telefon?

Offensichtlich mit einer neuen Masche am Telefon versuchten am späten Mittwochabend bislang unbekannte Täter, zwei Seniorinnen in Bamberg aus ihren Wohnungen zu locken. Zunächst erhielt gegen 23.45 Uhr eine 79-Jährige von den Gaunern einen Telefonanruf, in dem sie der Seniorin vorgaukelten, dass in ihrem Haus eine Bombe versteckt sei und sie umgehend das Gebäude verlassen müsse. Kurz darauf erhielt auch eine Nachbarin einen Anruf, mit dem Hinweis, dass sie sich nun um die mittlerweile auf der Straße befindliche Seniorin kümmern solle. Die Angerufene reagierte allerdings richtig und verständigte umgehend die Polizei. Die Seniorinnen kamen unbeschadet davon.

Die Kriminalbeamten warnen vor dieser vermutlich neuen Masche von Einbrechern. Die Täter täuschen zunächst eine akute Gefahrensituation am Telefon vor, in der Absicht, die Hausbewohner aus ihren Räumlichkeiten zu locken, um anschließend in den verlassenen Wohnungen Straftaten begehen zu können. Wer ebenfalls einen derartigen Anruf zum Verlassen der Wohnung erhält, solle umgehend die Notrufnummer 110 wählen. Personen, die in den vergangenen Tagen ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-491 bei der Polizei zu melden. red