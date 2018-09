Neue Marke "Fei echt Frankenwald" erhält deutschen Design-Preis

Die Marketinggesellschaft für die fränkische Rennsteigregion GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Kronacher Designagentur Hering's Büro eine Marke für regionale Produktqualität entwickelt, die in Berlin mit dem renommierten German Brand Award 2018 ausgezeichnet wurde. Mit "Fei echt Frankenwald" haben Ralf Schmitt, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft, und der Designer Rolf Hering eine neues Gütesiegel gestaltet, unter dem herausragende Produkte aus der Region des Frankenwaldes künftig vermarktet werden.

In der Kategorie "Industry Excellence in Branding Fast Moving Consumer Goods" konnte die neue Marke unter mehr als 1200 Wettbewerbsnominierungen einen der begehrten German Brand Awards erringen.

Im Juni 2015 wurde der Landkreis Kronach als eine von bundesweit 13 Regionen zur Teilnahme an dem Modellvorhaben "Land(auf)Schwung" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ausgewählt. Zu den erklärten Zielen zählt unter anderem auch der Aufbau einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur von "innen", aus der Region heraus.

In den letzten Jahren wurden herausragende Projekte entwickelt, die sowohl Tradition als auch zukunftsträchtige Forschung repräsentieren. Beispiel: das Tropenhaus in Kleintettau.

Der fränkische Begriff "fei echt" ist der tragende Impuls der neuen Marke. Mit der Kombination aus fränkischer Mundart, einer "siegelartig" anmutenden Bildmarke und einem zeitgemäßen Retro-Design soll die Marke Authentizität der Produkte repräsentieren und Vertrauen in die lokalen Qualitäten wecken., heißt es in einer Pressemitteilung. "Mit einer solchen Auszeichnung in der Tasche haben wir den Beweis angetreten, welche Qualitäten in unserer Region entstehen können. Wir müssen uns nicht vor internationalen Mitbewerbern verstecken", ist sich Designer Rolf Hering sicher. red