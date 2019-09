Die Schützengesellschaft Marktleugast lädt am kommenden Samstag ab 18 Uhr zu ihrem traditionellen Schützenfest ins Schützenhaus an der Flurstraße ein. Neben der Krönung der neuen Majestäten erfolgt auch die Preisverteilung des Hauptschießens. Es ergeht Einladung an die ganze Bevölkerung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. kpw