Neue Majestäten der "Frankonia"

Der Schützenverein Frankonia Effeltrich hat seine neuen Könige gekürt. Zwei Stunden lang waren die Mitglieder des Vereins im Ort unterwegs, um ihre noch im Amt befindlichen Majestäten - Schützenkönig Matthias Bertholdt, Schützenkönigin Angelika Batz, Jugendkönig David Waldmann und Kreisjugendkönigin Eva Heumann - von zu Hause abzuholen.

Unter den Klängen des Musikvereins Effeltrich ging es dann in das Vereinslokal "Gasthaus zur Linde". Die Böllerschützen hatten sich beim Einzug zum Salut aufgestellt. Die Stimmung war prächtig, die Räume des Lokals waren dem hohen Besucherzuspruch fast nicht gewachsen. Vorsitzende Angelika Batz eröffnete die anschließende Königsproklamation. Ihr Dank galt den vielen Spendern für die Sachpreise. 82 Schützen hatten am vorangegangenen Königsschießen teilgenommen.



Prickelnder Höhepunkt

Spannend gestaltete Zweiter Vorsitzender Hans-Josef Werner den Höhepunkt des Abends, die Königsproklamation. Neuer Jugendkönig wurde Nina Müller mit einem 134,4-Teiler, den zweiten Platz belegte Anna Heilinger mit einem 171-Teiler. Neue Damenkönigin ist Maria Brechelmacher mit einem 186,9-Teiler, gefolgt von Carola Müller mit einem 243,3-Teiler. Schützenkönig darf sich Stephan Sillner nennen mit einem 165,3-Teiler, Vizekönig wurde Lukas Schmidt mit einem 167,3-Teiler.

Den Schützenmeistern Gerhard Batz und Reiner Tischner war es vorbehalten, die Sieger im Einzelnen aufzurufen. Dabei gab es die nachfolgenden Ergebnisse, Meisterscheibe in der Schützenklasse: 1. Platz Anne Schmidt mit 100,6 Ringen, 2. Platz Moritz Messingschlager 99,1; Meisterscheibe Jugend: 1. Platz Nina Müller 98,0, 2. Platz Eva Heumann 91,6; Glücksscheibe: 1. Platz Eva Heumann 14,4-Teiler, gefolgt von Matthias Bertholdt 15,3-Teiler; Passivenscheibe: 1. Platz Maria Brechelmacher, 2. Platz Renate Marsching; Hans-Schramm-Wanderpokal: Sieger Ramona Fischbach 28,8-Teiler, gefolgt von Moritz Messingschlager; Stephanie-und-Alexander-Stöhr-Hochzeitspokal: 1. Platz Eva Heumann 77,2-Teiler, 2. Thomas Messingschlager 84,4-Teiler; Ramona-und-Sebastian-Bertholdt-Hochzeitspokal: 1. Platz Ramona Fischbach 48,2-Teiler, 2. Peter Fiedler 60,8-Teiler; Florian-Maywald-Erinnerungspokal: 1. Platz Eva Heumann 149,6-Teiler, 2. Nina Müller 171,1-Teiler red