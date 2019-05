Neue LTE-Station im Landkreis in Betrieb genommen

Vodafone versorgt in seinem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner und Gäste im Kreis Bad Kissingen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat Vodafone eine LTE-Station in Hammelburg in Betrieb genommen, und damit gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Kreis Bad Kissingen gestartet.

LTE ermöglicht Handygespräche in klarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs. Mittels LTE können die Nutzer zum Beispiel HD-Filme schnell downloaden oder auch Live-Übertragungen unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen.

Nächste Ausbaustufe

LTE ist zudem für viele Haushalte in der Region eine Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen.

Vodafone hat die Investitionskosten für die neue LTE-Mobilfunkanlage aus eigenen Mitteln getragen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. In den besiedelten Gebieten liefern die 51 vorhandenen Mobilfunkstandorte eine Outdoor-Versorgung von nahezu 99 Prozent der Bevölkerung. Mit der Inbetriebnahme der neuen LTE-Station in Hammelburg hat Vodafone der Mitteilung zufolge seine nächste Mobilfunk-Ausbaustufe gestartet: Für 2019 und 2020 sind im Kreis Bad Kissingen fünf weitere LTE-Bauvorhaben geplant. Dabei wird Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen.

Die geplanten Baumaßnahmen dienen dazu, LTE-Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das Vodafone-Netz zu bringen. Im nächsten Schritt werden die genauen Standorte (Gemeinden und Adressen) vor Ort noch ermittelt und dann die konkreten Bauvorhaben realisiert, schreibt das Unternehmen. red