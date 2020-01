Neue LTE-Station errichtet

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut nach eigener Mitteilung sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Kronach derzeit umfangreich aus. Der Netzbetreiber hat eine neue LTE(4G)-Station in Stockheim, nahe der Bundesstraße B 85 errichtet. Diese ergänze die bisherige GSM(2G)- und UMTS(3G)-Technik an dem Standort. Dadurch profitierten mehrere Tausend Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie und einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung. Das verbesserte Netz vor Ort stehe neben O2-Kunden auch Nutzern zahlreicher weiterer Marken wie Blau, Aldi Talk, NettoKom, K Classic Mobil (Kaufland), Fonic, Ortel Mobile und Ay Yildiz zur Verfügung. Kunden könnten schneller im mobilen Internet surfen, Videos ruckelfrei in HD-Qualität streamen (etwa über Netflix, Sky oder Amazon Prime) und ihre digitalen Anwendungen wie Whatsapp, Instagram und Facebook jederzeit uneingeschränkt nutzen. Über das LTE-Netz telefonierten sie außerdem in einer deutlich verbesserten Sprachqualität.

Die aktuellen Netzausbaumaßnahmen vor Ort sind laut Telefónica auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Mobilfunkgeneration 5G. Denn technisch gesehen baue der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von LTE (4G) auf, die zunächst einmal vorhanden sein müsse. red