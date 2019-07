Neue Lotsen schließen die Lücke

An welche Beratungsstelle kann man sich in Kulmbach wenden, wenn man noch gar nicht weiß, welche Hilfe man braucht? In solchen Fällen ist die noch junge Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) die richtige Anlaufstelle. Die oberfränkische Behindertenbeauftragte Christina Flauder informierte sich jetzt bei einem Besuch über die Arbeit der Berater.

Die neue Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Kulmbach und Bayreuth wird sehr gut angenommen. Dies wurde bei dem Informationsbesuch von Christina Flauder in der EUTB-Beratungsstelle Kulmbach deutlich. Die EUTB schließe mit ihrer Lotsenfunktion eine entscheidende Lücke im Beratungssystem, sagte Günter Binger, der die Offenen Hilfen von Diakoneo in der Region Bayreuth-Kulmbach leitet.

Mit der EUTB gibt es nun eine Beratungsstelle, an die man sich auch dann wenden kann, wenn man noch nicht genau weiß, welche Hilfe und Unterstützung man benötigt. Die Beraterinnen und Berater kennen sich gut im Hilfe- und Unterstützungssystem aus.

Sie beraten selbst, können die Hilfesuchenden bei Bedarf aber auch an die richtigen Stellen weitervermitteln. Wenn es sich um Problemlagen handelt, für die es noch keine Lösungen beziehungsweise Ansprechpartner in den Landkreisen gibt, machen sie sich selbst schlau. "In diesen Fällen spezialisieren sich die Beratungsstellen in Kulmbach und Bayreuth", meinte Binger. red