Neue Leiterin fürs Kinderhaus

Doreen Nickel ist neue Leiterin der städtischen Kindertagesstätte Seidmannsdorf. Das hat die Stadt Coburg am Dienstag mitgeteilt. Sie tritt damit die Nachfolge von Karin Schillig an, die ab 1. Juni in den Ruhestand gehen wird. "Besonders am Herzen liegt mir die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Träger, die auf das Wohl der Kinder ausgerichtet ist", wird Doreen Nickel in der Mitteilung zitiert. Des Weiteren solle das Konzept der "Offenen Arbeit" mit dem eigenen Team des Kinderhauses einen Schwerpunkt in ihren zukünftigen Aufgabengebieten einnehmen. ct