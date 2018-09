Neue Lehrkräfte an der Berufsschule

Im Vergleich zum Vorjahr sanken an der Berufsschule Bad Kissingen die Schülerzahlen leicht auf 1557, weil in den Flüchtlingsklassen statt 156 nur noch 111 Schüler unterrichtet werden. Wie im letzten Jahr ist der kaufmännische Bereich der stärkste Bereich, der einen leichten Zuwachs von 721 auf 743 Schüler verzeichnen kann. Die Schülerzahlen in den anderen Bereichen sind in etwa auf dem Niveau des letzten Jahres geblieben.

Auch in diesem Jahr werden Schülerinnen und Schüler parallel zur Ausbildung zum Fachabitur geführt. Die Auszubildenden erhalten zum regulären Berufsschulunterricht samstags Zusatzunterricht, um am Ende der Ausbildung die Prüfung für die Fachhochschulreife abzulegen. Anmeldungen können noch bis Ende Oktober entgegengenommen werden.

Hotelfachschule

Die Weiterbildungsmöglichkeit für Fachkräfte, nicht nur aus dem Bereich der Gastronomie, ermöglicht eine zweijährige Qualifikation zum staatlich geprüften Hotelbetriebswirt. Für das aktuelle Schuljahr können noch bis Ende Oktober Anmeldungen entgegengenommen werden.

72 Lehrkräfte

An der Berufsschule unterrichten in diesem Schuljahr insgesamt 72 Lehrkräfte, die von vier Sozialpädagogen unterstützt werden. Neu im Kollegium sind Laura Pflaum (Referendarin im Bereich Wirtschaft), Susanne Geitz (Referendarin im Bereich Wirtschaft), Katharina Stahl (Wirtschaft), Lisa Appel (Fachlehrerin Hauswirtschaft), Regina Fiedler (evang. Religionslehre) sowie Ines Kaufmann (Wirtschaft) und Daniel Horway (Gymnasiallehrer Englisch), teilte die Schule mit. red