Neue Lehrgänge für Gesundheitswirtschaft

Die Akademie für Gesundheitswirtschaft des Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrums Bad Kissingen startet mit teilweise geförderten berufsbegleitenden Lehrgängen für Mitarbeiter von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft in den Herbst. Ab Oktober werden in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt unter anderem die Lehrgänge "Praxismanager/in (IHK)", "Abrechnungsmanager/in in der Arztpraxis (IHK)" und "Fachwirt/in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK)" angeboten, hinzukommt die neue Weiterbildung "Medizinische Kodierfachkraft (IHK)". Erstmalig wird der Lehrgang "Kommunale Gesundheitsmoderation" mit dem fachlichen Fokus auf Gesundheitsförderung und Netzwerkarbeit in Bad Kissingen durchgeführt. Es sind noch Plätze frei. Interessenten erhalten weitere Informationen im RSG Bad Kissingen, Sieboldstraße 7, Tel.: 0971/723 60, buero@rsg-bad-kissingen.de sowie unter www.rsg-bad-kissingen.de . sek