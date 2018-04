Neue LED-Technik für Straßenbeleuchtung kostet rund 60 000 Euro

Alexander Hitschfel



Rund 60 000 Euro soll nach ersten groben Schätzungen die Umrüstung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Königsfeld, nebst der dazugehörigen Ortsteile, kosten. Die Entscheidung über eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung von der herkömmlichen Leuchttechnik auf die neue LED-Technik soll noch heuer fallen.

Bürgermeisterin Gisela Hofmann (BBL) berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung darüber, dass die gemeindliche Straßenbeleuchtung aktuell aus 278 Leuchten besteht. Die Kosten für eine Umstellung herkömmlichen Leuchttechnik auf die neue LED-Technik würde nach ersten groben Schätzungen der Bayernwerke auf rund 60 000 Euro kommen. Der bereits reduzierte Preis gelte aber nur, wenn die Umrüstaktion der Straßenbeleuchtung im Jahr 2019 stattfinden könne, da in diesem Jahr sowieso die jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung anstehe und man dadurch auch von Seiten der Bayernwerke mit einem reduzierten Aufwand kalkulieren könne, so Hofmann.

Je nach Abschaltdauer der Straßenbeleuchtung während der Nachtstunden würden Amortisationszeiträume zwischen fünf und sechs Jahren entstehen. Umso länger die Straßenbeleuchtung während der Nachtstunden gänzlich abgeschaltet, oder eingeschränkt würde - also beispielsweise mit nur einem anstatt mit zwei Leuchtmitteln pro Lampe brennen würde - umso kürzer würde die Amortisation dauern.



Diskussion um Leuchtdauer

Der Poxdorfer Gemeinderat Christian Dorsch warnte vor einer zu langen Abschaltung der Straßenbeleuchtung während der Nachtstunden, welche zu Lasten der Verkehrssicherheit gehen würde. Hans-Jürgen Brehm (Huppendorf) erinnerte daran, dass man bereits in längerer Vergangenheit die Straßenbeleuchtung unter der Woche in den Nachtstunden sogar komplett abgeschaltet habe und die Beleuchtung nur am Wochenende brennen habe lassen. Sophie Lindner (Königsfeld) wollte wissen, wie viel Einsparung denn eine komplette Nachtabschaltung bringen würde. Die Kosteneinsparung hierfür belaufe sich auf rund 1000 Euro jährlich, so die Bürgermeisterin. Lindner fügte hinzu, dass man wegen einer jährlichen Einsparung von 1000 Euro nicht gänzlich die Straßenbeleuchtung in der Nacht abschalten solle. Dies würde man der Bevölkerung garantiert nicht sinnvoll erklären können.

Ein Beschluss wurde im Übrigen über diesen Tagesordnungspunkt keiner gefasst, sondern er diente dem Gremium nur zur Kenntnis. Das Thema soll im Herbst erneut auf die Tagesordnung kommen.