Neue LED-Straßenleuchten amortisieren sich in sechs Jahren

In die Endphase geht die Änderung des Bebauungsplans "Harsdorf I", die die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern und eines Mehrfamilienwohnhauses im Bereich Hauptstraße/Blumenstraße vorsieht. Vorgesehen ist auch ein Fußgängerweg von der Blumenstraße zur Staatsstraße.

Für den Garagentrakt am Bauhof vergab das Gremium weitere Gewerke. Für die Verputzarbeiten sind 15 608 Euro veranschlagt, für den Einbau von Sektionaltoren, Türen und Fenstern 14 136 Euro.

Den Auftrag für eine Teilasphaltierung der Gemeindeverbindungsstraße von Oberlaitsch nach Lanzendorf erhielt die Firma Guttenberger Straßenbau zum Preis von 34 359 Euro.

Die Rissebeseitigung im Straßennetz übernimmt die Firma ABS Meiller aus Wernberg-Köblitz für 8092 Euro. Mit der Sanierung von 22 Kanalschächten wurde die Firma Vienna aus Wallhausen für 18 112 Euro beauftragt, die gleiche Firma wird auch die Schieberkappen der Wasserversorgung für 1635 Euro auswechseln.

Die örtliche Rechnungsprüfung für 2016 bis 2018 brachte lediglich für das Jahr 2017 eine buchungstechnische Beanstandung, so dass für den Gemeinderat der Weg frei war, die einstimmige Entlastung auszusprechen.

Schließlich beschäftigte sich der Gemeinderat noch mit Maßnahmen zur CO 2 -Reduzierung in Harsdorf. Ein Fahrzeug für die Wasserversorgung wird beim Autohaus Wedlich in Bayreuth geleast, die monatliche Rate liegt bei 168 Euro. Hermann Hofmann (FW) und Stefan Holzheu (SPD) hatten zuvor für ein Elektrofahrzeug votiert. "Mir ist die Betriebssicherheit wichtig. Für eine Anhängerlast ist ein E-Fahrzeug noch nicht ausgelegt", argumentierte Bürgermeister Günther Hübner (CSU) dagegen. Für Holzheu war der Grund allerdings nicht stichhaltig, zumal der Bauhof andere Autos hab, um einen Anhänger zu transportieren.

Einig war man sich dann allerdings, was den Austausch von weiteren Straßenleuchten in der Hauptstraße, der Raiffeisenstraße und der Straße Am Graben angeht. Hier wird das Bayernwerk LED-Leuchten einbauen. Die Kosten dafür bezifferte Hübner auf 13 752 Euro. Diese würden sich aufgrund der Energieeinsparung innerhalb von sechs Jahren amortisieren.

Bürgermeister Hübner gab noch bekannt, dass der geplante Grenzumgang am 26. April ausfallen wird, ebenso die Maibaumaufstellung durch die Feuerwehr am 1. Mai. Auf Hübners Vorschlag wird die Gemeinde Harsdorf aufgrund fehlender Sammler dem Volksbund Deutscher Kriegsgräber beitreten und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von fünf Cent pro Einwohner leisten. Einen Bericht über die Verabschiedung des Haushalts lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe. Rei.