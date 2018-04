Neue LED-Leuchten

Sigismund von Dobschütz



Die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Pilzleuchten war ein Thema in der Gemeinderatssitzung. In der Waldsiedlung werden nur die Aufsätze von 15 Brennstellen für über 18 000 Euro ausgewechselt. In Ebenhausen sollen im Bereich Frühlingstraße, Amselschlag und Merkleinstraße acht Brennstellen umgerüstet werden. Da hier allerdings gleichzeitig auch sieben der acht Lichtmasten erneuert werden müssen, liegen die Kosten bei über 17 000 Euro. Diese LED-Pilzleuchten sind dimmbar, weshalb deren Helligkeit in den Nachtstunden zwischen 1 und 5 Uhr gemindert wird.

Die offizielle Überprüfung des Aktionskindergartens in Ebenhausen sei befriedigend verlaufen und die weitere Anerkennung im alten Umfang erfolgt, informierte Bürgermeister Franz Kuhn den Gemeinderat: Alle zwölf Krippenplätze und 51 Regelplätze bleiben somit erhalten. Eine Überschreitung dieser Platzzahl um jeweils maximal zehn Prozent ist zulässig. Dies würde für Ebenhausen im Bedarfsfall eine Maximalauslastung von 13 Krippenplätzen und 56 Regelplätzen bedeuten.



24 von 130 waren da

Die im März auf Anregung von Gemeindejugendpfleger Manuel Müller und einigen Jugendlichen durchgeführte Jungbürgerversammlung sei erfolgreich gewesen, erfuhr das Gremium. Nach einem von den teilnehmenden Jugendlichen selbst organisierten Workshop waren anschließend auch die Mitglieder des Gemeinderats zur Aussprache eingeladen. Obwohl Müller mit der Teilnehmerzahl von 24 Jugendlichen zufrieden war, hatte sich der Bürgermeister doch mehr Teilnehmer erhofft. Immerhin seien 130 Jungbürger im Alter zwischen 14 und 24 Jahren persönlich zur Teilnahme eingeladen worden.