Neue Ladesäule am Rathaus

Seit kurzem können Bürger in der Gemeinde Hallerndorf ihre E-Fahrzeuge an der Ladesäule am Rathaus mit Ökostrom aufladen. Die Inbetriebnahme der zweiten Ladesäule der Naturstrom-AG in der Gemeinde ergänzt das preisgekrönte Nahwärmeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit: Neben regenerativ erzeugter Wärme punktet die Kommune Hallerndorf nun auch durch die Ladeinfrastruktur.

Seit April 2017 kann zertifizierter Ökostrom bereits am Fuße des Kreuzbergs im Garten der Energiezentrale geladen werden. Jetzt ist dies auch direkt am Rathaus möglich. Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) freut sich, dass die Ladeinfrastruktur in seiner Gemeinde stetig wächst: "Elektroautos bieten die Chance, emissionsfrei Auto zu fahren, allerdings nur dann, wenn sie mit Ökostrom aufgeladen werden."

Bezahlen können E-Mobilisten den Strom mit der Naturstrom-Ladekarte, vielen weiteren Ladestromkarten oder einfach mit der Girokarte, sofern diese für das kontaktlose Bezahlen freigeschaltet ist. Die Kilowattstunde Ökostrom bekommt man dann für 29 Cent.

Naturstrom-Kunden erhalten die entsprechende Ladekarte laut Pressemitteilung auf Wunsch kostenlos. Sie können damit in Hallerndorf, an mehr als 600 weiteren belieferten Stationen in Deutschland sowie europaweit an über 80 000 Ladesäulen ihr Elektroauto laden - zu einem einheitlichen Preis: Bis 22 kW Leistung kostet der Ladevorgang für die Inhaber der Naturstrom-Karte 5,90 Euro brutto. Bei schnellen Ladevorgängen - mehr als 22 kW Anschlussleistung - sind dies 7,90 Euro pro Vorgang.

Positiver Nebeneffekt der Einrichtung der E-Ladesäule am Rathaus: Im Rahmen der Installation wurde auch ein Stromverteiler für den Festplatz der Gemeinde Hallerndorf errichtet, welcher die zukünftige reibungslose Stromversorgung der gemeindlichen Feste wie Kirchweih und Weihnachtsmarkt sichern soll. red