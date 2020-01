Neue Kurse beim BBV

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Bezirk Oberfranken weist auf seine nächsten Veranstaltungen hin: Samstag, 18. Januar, 10 Uhr: Backkurs "Faschingskrapfen" (Anmeldung bis Freitag, 17. Januar, bei Annette Hofmann unter Telefon 09552/6102); Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr: Backkurs "Backideen mit Pfiff" (Anmeldung bis Donnerstag, 23. Januar, bei Annette Hofmann unter der Telefonnummer 09552/6102). Beide Kurse finden in der Schulküche im AELF am Schillerplatz 15 in Bamberg statt. red