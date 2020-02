Neue Kurse bei der VHS

Die Volkshochschule in Ebern weist auf neue Kurse hin.

Qi Gong sorgt durch gelenkten Atem, Bewegung und Meditation für einen körperlichen und seelischen Gleichklang. Unter Leitung von Kathrin Erben-Gerlicher werden zwei Kurse angeboten ab Mittwoch, 12. Februar, um 10.20 Uhr und um 11.20 Uhr.

Yoga und Pilates bringen in Kombination Körper und Geist in Bestform. Der Kurs unter Leitung von Waltraud Bos-eckert beginnt am Samstag, 8. Februar, 9.30 Uhr (Anmeldungen unter www.vhs-hassberge.de oder Telefon 09531/6463). red