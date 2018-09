Neue Kurse beginnen

An der Städtischen Volkshochschule beginnt am Montag, 24. September, der

allgemeine Kursbetrieb des Herbstsemesters. Die meisten der zahlreichen Angebote sind noch aufnahmefähig und man kann sich auch weiterhin jederzeit anmelden. In allen Sparten gibt es auch neue, interessante Themen. Bereits in der ersten Woche beginnen die meisten Sprachkurse, diverse Gymnastik- und Bewegungskurse, Aquarell-/Acryl-/Experimentelle Malerei, der Literaturkurs, Gitarre, Ukulele, schnelle indische Küche, eine herbstliche Kräuterführung und vieles mehr. Am Samstag, 29. September, von 9 bis 12 Uhr gibt es einen Schnupper-Workshop "Pilates-Bodymotion". Das Programmheft ist erhältlich im Rathaus, in der Stadtbücherei, bei Buchhandlungen, Banken, Behörden, in der Tourist-Information im Arkadenbau und im Internet unter www.vhs-badkissingen.de . Auskunft und Anmeldung im Vhs-Büro, Maxstraße 23, (Tel. 0971/807 12 10). sek