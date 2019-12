Neue Kräfte für die Behörde

Strahlende Gesichter gab es am Landratsamt Haßberge: Nach zwei- oder dreijähriger Studien- und Ausbildungszeit haben alle Anwärter und Auszubildenden der Ausbildungsjahre 2016/2019 und 2017/2019 ihre Abschlussprüfung bestanden.

"Das ist heute ein Meilenstein in Ihrem beruflichen und privaten Leben", gratulierte Landrat Wilhelm Schneider und freute sich über die guten Ergebnisse. Die jungen Mitarbeiter erhielten laut Landratsamt ihre Ernennungsurkunden und Prüfungszeugnisse. Ihre Ausbildung haben abgeschlossen: die Diplom-Verwaltungswirtin Jasmin Mauer (Staat), die Verwaltungswirte Elena Selig (Staat) und Moritz Wirsing, Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin Lena Malinowski sowie die Verwaltungsfachangestellten Anika Heilmann, Gabriel May, Kevin Schätzlein, Katja Then, Katrin Weißkopf sowie Luisa Willer und der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Oliver Schramm. red