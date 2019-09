Neue Juristin am Landratsamt

Seit August sind am Landratsamt Lichtenfels drei Juristen tätig - genauer zwei Juristinnen und ein Jurist. Darüber informierte Landrat Christian Meißner bei der Sitzung des Kreisausschusses am Montag. Neu im Team ist Regierungsrätin Kathrin Bullmann, die seit 1. August die Abteilung Soziales, Jugend und Familie, Straßenverkehr, Tiefbau leitet. Oberregierungsrätin Kristin Grosch ist seit November 2013 am Landratsamt und steht aktuell an der Spitze der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit und Veterinärwesen, Oberregierungsrat Michael Wutz leitet (seit Oktober 2017) die Abteilung Bauen und Umwelt, Kommunales am Landratsamt. red