Neue Infos zum Thema Borkenkäfer

Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit dieses Sommers steht eine Massenvermehrung des Borkenkäfers bevor. Die Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach lädt deshalb zu einer regionalen Informationsveranstaltung ein. Es werden zwei Termine angeboten, und zwar morgen in Vorderreuth in der Gaststätte "Martinshof" sowie am Dienstag, 20. August, im "Pressecker Hof". Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. In den Versammlungen gibt es umfangreiche Informationen zur aktuellen Borkenkäferproblematik und deren Auswirkungen auf den Holzmarkt, das mögliche weiteres Vorgehen und Fördermöglichkeiten bei der Aufarbeitung von Käferholz. Die Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Landwirtschaft Kulmbach, Außenstelle Forst Stadtsteinach, statt. red