Neue Infobroschüren in Leichter Sprache

Die Helios Frankenwaldklinik Kronach bietet ihre Patienten-Informationsbroschüre nun auch übersetzt in "Leichte Sprache" an. Dabei ist ein Unterschied zur Standardbroschüre unter anderem der größere Schriftgrad. In Zusammenarbeit mit dem Büro für Leichte Sprache von den Regens-Wagner-Offene-Hilfen im Landkreis Lichtenfels wurde der Inhalt an die Regeln und Erfordernisse der "Leichten Sprache" angepasst. Ganze Bereiche wurden vollkommen neu formuliert, um sowohl die Lesbarkeit zu verbessern, als auch Fremdwörter und Vieldeutigkeiten zu vermeiden. Anlass zur Einführung der neuen Broschüre war die "Woche der Barrierefreiheit", die vom 7. bis zum 12. Oktober im Landkreis stattfand. Die neuen Broschüren sind ab sofort auf allen Stationen der Frankenwaldklinik verfügbar. red