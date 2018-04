Neue Impulse für die Partnerschaft

Die Pfarreiengemeinschaft Westheim bietet Paaren, egal welchen Alters, im Rahmen einer Wortgottesfeier an, sich segnen zu lassen, anschließend gibt es ein 5-Gänge-Menü für die Paare. Die "Zeit zu zweit" findet am Samstag, 28. April, ab 18 Uhr in der Westheimer Kirche statt. Das Menü wird um 19 Uhr im Pfarrheim serviert. Der Gottesdienst und die Begegnung im Pfarrheim können auch unabhängig voneinander besucht werden. Eine Anmeldung ist bis 16. April unter der Tel.: 09732/780 430 erforderlich. sek