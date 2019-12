Neue Ideen für Friedhof

Eines kann man in Friedhofsangelegenheiten wissen: Früher waren die Grabdenkmäler ein Who-is-who der Kommunen und eine steinerne Gemeindechronik mit dazu. Das hat sich längst geändert, und aktuell stehen in zahlreichen Gemeinden des Landkreises Bamberg Überlegungen zum "Wie und Was" mit den historischen Friedhöfen und mit der Friedhofskultur der Gegenwart und der nähren Zukunft an.

Die Familiengemeinde Memmelsdorf macht da keine Ausnahme, aber der Titel "Familiengemeinde" erfordert ja vielleicht auch in Sachen Friedhofskultur in einer größeren Gemeinschaft andere Überlegungen und Konzepte, als das beispielsweise bei schrumpfenden Orten der Fall sein mag.

Zum Abschluss ihrer jüngsten Sitzung haben sich die Räte von Memmelsdorf auf Anregung von Bürgermeister Gert Schneider immerhin schon einmal ein rasantes Brainstorming in Sachen Friedhofskultur erlaubt. Das Thema Sterben und Tod ist demnach in der jungen Familiengemeinde trotz oder auch wegen der Zukunftszugewandtheit nicht außen vor. In der einen oder anderen Sitzung des Jahres 2020 wird man also gewiss noch mehrfach auf die Memmelsdorfer Friedhofskultur zu sprechen kommen.

"Neue, schöne Gundelsheimer"

Entlassen in die Feiertage wurden die Räte zunächst aber erst einmal mit einem wohligen Bauchgefühl. Baureferent Stephan Walz hat mit einem Video und zahlreichen Planskizzen verdeutlicht, um wie vieles schöner und komfortabler die Gundelsheimer Straße in Lichteneiche bald werde. Einige wenige Verhandlungsgespräche stehen zu Grundstücksfragen noch an, dann aber könne man die "neue, schöne Gundelsheimer" planen und realisieren. Deutlich wurde den Gästen in der öffentlichen Sitzung aber auch, dass so eine Straßensanierung nicht mit einem Fingerschnippen zu machen ist, sondern auch dabei gelte: Um so präziser und zielführender die Vorplanung läuft, desto besser wird das Ergebnis ausfallen.

Bürgermeister Schneider erklärte schließlich, dass er auf jeden Fall eine Tempobegrenzung von 30 km/h für die sanierte Gundelsheimer Straße in der Lichteneiche beantragen werde, gleich wie die Erfolgsaussichten auf eine Bewilligung seien. Die ortsbildprägenden Eichen, die den Ortseingang von Lichteneiche charaktervoll schmücken, werden unter allen Umständen erhalten, griff Schneider einer Bitte von Gemeinderätin Bettina Braun bereits in der Einleitung zum Tagesordnungspunkt "Ortsquerung Lichteneiche" vor.

Glasfasernetz geplant

Wenn alles so gut gelinge, wie es in der Planung angelegt sei, so Schneider, dann werden die Parkmöglichkeiten für die Lichteneicher ebenso erhalten bleiben, wie es sehr viel mehr Sicherheit für die Kinder und Senioren und ganz allgemein für die Fußgänger und Radfahrer geben werde. Im Jahr 2021 soll die umfangreiche Straßenbaumaßnahme ausgeführt werden, wenn es nach Stephan Walz geht. Und natürlich sei man über die Auskunft der Stadtwerke Bamberg sehr erfreut, so Walz, dass im Zuge der Tiefbaumaßnahme auch daran gedacht worden sei, die Glasfaser nach Lichteneiche zu bringen.

Richtig weihnachtlich wurde es dem Gemeinderat und der Verwaltungsspitze ums Herz, als Tim Kestel und Gabriele Stöhr-Gehrig von der Finanzverwaltung die von Bürgermeister Schneider vorgestellten Haushaltszahlen für die Ratsmitglieder umfassend analysierten und eine halbjährliche "Haushaltsbilanzkonferenz" ab dem ersten Halbjahr 2020 in Aussicht stellten. Sechs Millionen Euro habe man im Haushaltsjahr 2019 weniger ausgegeben, als ursprünglich geplant, so Kestel.

Und da der kommunale Prüfungsverband immer sage, dass derjenige, der liquide ist, keine Darlehen aufnehmen solle, legte der Bürgermeister dem Ratsgremium auch gleich noch einen Beschlussvorschlag vor, bei dem sich so mancher Gemeinderat die Augen gerieben hat. Ganz nach dem Motto, "wach ich oder träum ich", klärte Schneider auf, dass vorab vom Rat via Beschluss erlaubte Drittmittel im zu Ende gehenden Haushaltsjahr nicht benötigt wurden, weshalb man nun einen Beschluss benötige, dass die Erlaubnis zur Darlehensaufnahme an den Rat zurückgegeben werde.

Wenig gebe es wohl, was schöner zu beschließen wäre, als die nicht erforderliche Aufnahme eines Darlehns.