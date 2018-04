Neue Hutmode teuer bezahlt

In den frühen Morgenstunden des Samstags fiel einer Forchheimer Polizeistreife in der Innenstadt ein junger Mann auf, der ein Straßenmarkierungshütchen trug. Wie sich herausstellte, hatte der 22-Jährige dies von einer Baustelle in der Kasernstraße entwendet. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.